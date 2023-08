Auch die Stadt Güsten hat immer wieder Probleme mit nicht abfließenden Regenmassen. In der Ringstraße (Foto) in Osmarsleben haben sich nach Aussagen von Stadtrat Manuel Pickart die Wasseransammlungen ins Hinterland verlagert. Nach wie vor Brennpunkt ist die Walter-Munke-Straße in Güsten.

Archivfoto: privat