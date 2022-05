Güsten hat für Familien und Kinder einiges vor

Die Stadt Güsten hat Pläne für ein Kinder-, Jugend- und Familienzentrum am Kleinen Markt 6 vorgestellt.

Güsten - Eine neue Kita hat Güsten schon, mittlerweile auch eine sanierte Grundschule. Und an der Umgestaltung der Hans-Weniger-Sportstätte wird gearbeitet. Mit einem Kinder-, Jugend- und Familienzentrum am Kleinen Markt 6 will die Stadt ihr Konzept als „Ort der Bildung und Kommunikation“ fortsetzen.