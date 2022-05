Stadtplanung Güsten plant zu Gunsten von Ilberstedt Verzicht auf Gewerbeflächen

Die Stadt Güsten will Teile des Gewerbegebiets an der Bernburger Straße aus dem Bebauungsplan nehmen. Damit will man der Gemeinde Ilberstedt entgegenkommen, die im Zuge des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Saale-Wipper ihrerseits auf Wohnbauflächen verzichtet.