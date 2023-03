Jetzt zählt Dieter Sauer die Tage in der Praxis wohl doch. Mit 84 Jahren, nach 52 Dienstjahren denkt der Güstener daran, das Stethoskop an den Nagel zu hängen.

Güsten - So oft Dieter Sauer beziehungsweise seine Frau und Schwester Marika in den vergangenen Jahren die Heimatzeitung in seine Praxis eingeladen hatten, so oft ließ sich der erfahrene Allgemeinmediziner keinen Termin entlocken, wann er denn sein Stethoskop an den Nagel hängen wird und seinen Ruhestand genießt.