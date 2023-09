Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Güsten - 120 Jahre muss man erstmal durchhalten als Männerchor. Denn so viel Nachwuchssänger gibt’s in diesem Metier nicht mehr. Dabei kann dieses Kulturgut so schlecht nicht sein. „Musik ist einer der wenigen Wege, die direkt in die Herzen führen“, meint Frank Lehmann, als er eine Lanze für den Chorgesang bricht und: „Die Krone der Musik ist der Gesang.“