Atzendorf - Mit einem Dutzend Aktiven in der Einsatzabteilung gehört die Freiwillige Feuerwehr Atzendorf zu den kleineren in der Stadt Staßfurt. Und auch die Zahl der Einsätze hält sich beim prägnant gehaltenen Rückblick auf das Jahr 2022 von Wehrleiter Daniel Sowka mit 14 in Grenzen.

