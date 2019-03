Die Güstener Pferdesportler kommen ihrem Traum von einer Reithalle ein großes Stück näher.

Güsten l Die Vereinsvorsitzende strahlt mit der Sonne um die Wette. Viele Monate mühsamer Vorbereitungen liegen hinter ihr und den Mitgliedern.

Dank zahlreicher Geldgeber wie das Land Sachsen-Anhalt über den Sportstättenbau und die Lotto-Toto GmbH könne das 300 000-Euro-Projekt nun umgesetzt werden. Etwa ein Drittel der Kosten muss der Verein selbst stemmen.

„Man braucht aber nicht nur Geld, wenn man bauen will, sondern auch einen entsprechenden Platz“, begann Claudia Schmid-Stahmann ihren kleinen Rückblick, bevor die zehn für den Baustart bereitstehenden Spaten geschwungen wurden.

Schon die Suche nach einem geeigneten Bauplatz habe sich als sehr schwierig gestaltet. Das Vereinsgelände an der Weststraße platzt aus allen Nähten. Alternativen erwiesen sich als nicht machbar. „Vielen Dank Herr Zander, dass wir diesen Platz nun mit Hilfe der Stadt gefunden haben“, wandte sich die Vereinschefin an den Bürgermeister.

Der Schweizerhof konnte die bisher ungenutzte Fläche hinter dem Fußballplatz am Kiesschacht pachten. Sie war vor Jahren mal als Bolzplatz im Gespräch.

Claudia Schmid-Stahmann unternahm einen Blick in die lange Geschichte des Bauvorhabens.

Bereits seit 2105 bemühte sich der Verein darum mit einem ersten Bauantrag für 2016. „Nach zwei Absagen 2016 und 2107 erhielten wir im vergangenen Jahr dann endlich grünes Licht. Aber damit ging die eigentliche Arbeit erst richtig los.“

Nach ersten unverbindlichen Angeboten von Reithallenbauern sei schon bald klar geworden, dass die geplanten Kosten nicht ausreichen würden. Hinzu kam ein vorher nicht einkalkulierter Posten für die Erschließung des Objekts – die Stromversorgung. „Diese 20.000 Euro sind nicht förderfähig und für einen Verein auch nicht ganz so einfach zu stemmen. Dabei waren Trinkwasserversorgung und Abwasserleitung noch nicht berücksichtigt“, stellt die Vereinschefin fest. Da standen dann schon gleich mal 50.000 Euro mehr auf dem Plan. „Da fällt man erstmal fast nach hinten.“ Die Folge: Der Kostenplan wurde überarbeitet. Die Halle wird nun kleiner als gedacht. Die 87 Mitglieder – etwa zwei Drittel davon Kinder und Jugendliche – seien nun aber noch mehr motiviert, Spenden „einzutreiben“ und Eigenleistungen beim Bau der Halle zu erbringen.

Viel Mühe hätten wiederholte Ausschreibungen und die Beachtung amtlicher Vorgaben bereitet. Andererseits habe sie aber auch wichtige Unterstützung in Form hilfreicher Gespräche seitens des Landessportbunds erfahren. Im Dezember 2018 konnte sich der Verein glücklich schätzen, dass die eigentlich für das vergangene Jahr gedachten Fördergelder ins neue übertragen werden durften.

„Wir sind aber auch eine gute Truppe mit fleißigen Vereinsmitgliedern“, rief sie in die Runde und ludt zum nächsten Kuchenbasar ein, der am Ostersonnabend, 20. April, 8 Uhr, vor dem Edeka in Güsten stattfindet. Auch eine Bastelstrecke soll wieder ein paar Euro zum großen Vorhaben beitragen.

Bürgermeister Helmut Zander zeigte sich beeindruckt: „Ich freue mich, dass ihr es gepackt habt. Da kann man nur den Hut ziehen. Zudem passt die Reithalle sehr gut in das Konzept unserer Entwicklung der Hans-Weniger-Sportstätte.“ Die soll demnächst mit dem Abriss der alten ESV-Baracke beginnen.

Zander dankte für die Aktivitäten der Reitsportler und verwies auf andere Vereine, die bereits Ideen haben, wie die Reithalle auch genutzt werden könnte. Claudia Schmid-Stahmann hätte nichts dagegen. „Wir benötigen jeden Euro.“

Die Reithalle ist nun mit einer Grundfläche von 20 mal 60 Metern geplant. Die ersten Reitstunden unterm Dach sollen spätestens in der Vorweihnachtszeit stattfinden. Auch ein Weihnachtsreiten wollen die Sportfreunde vom Schweizerhof Güsten durchführen.

Nachdem am Freitagnachmittag immerhin mit vereinter Kraft und zehn Arbeitsgeräten der symbolische erste Spatenstich vollzogen wurde, sollendie Bauarbeiten in dieser Woche mit dem ersten großen Aushub beginnen.