Die Halloween-Party in Neundorf fand schon vor der Corona-Zeit an der Feuerwehr statt. So wie 2019, als zahlreiche gruselige Kostüme zu sehen waren.

Staßfurt - Kürbisse schnitzen, um die Häuser ziehen und nach Süßigkeiten fragen. Und natürlich verkleiden. Als Hexe, Teufel, Zombie oder Gespenst. Der gruseligen Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Halloween steht vor der Tür. Gefeiert wird das Fest in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November. Auch in Deutschland findet dieser Brauch immer mehr Anhänger.

In Staßfurt und Umgebung gibt es schon seit einigen Jahren dazu einige Feste. Vor allem für Kinder gibt es dabei einige Angebote.

So findet beim „Hof der klugen Tiere“ in Atzendorf gleich eine ganze Gruselwoche statt. Geöffnet hat der Erlebnishof in den Herbstferien derzeit jeden Tag von 14 bis 18 Uhr. Die Tiere des Hofes können zu dieser Zeit besichtigt werden. Höhepunkt: „Bis zum 31. Oktober wird es jeden Tag um 17 Uhr eine Gruselshow geben“, sagt Kathlen Behring vom „Hof der klugen Tiere“. Was genau geboten wird? Neugierige sollen einfach vorbeikommen.

Am Sonntag, 30. Oktober gibt es zudem in Atzendorf eine Oktobershow mit Kinderschminken und Hüpfburg, ebenfalls ab 14 Uhr. Ab dem 1. November bis zum 6. November gibt es keine Gruselshow mehr, aber geöffnet ist der Hof trotzdem von 14 bis 18 Uhr.

Halloween wird auch in Neundorf gefeiert. Dort steigt am Sonntag, 30. Oktober, die Halloween-Party. Traditionell findet diese an der Feuerwehr in Neundorf statt und wird auch von dieser organisiert. Es gibt Essen und Trinken und dazu ein kleines Rahmenprogramm. „Ab 15.30 Uhr können alle kleinen Gäste Lampions zusammen mit der Kita Pusteblume im Feuerwehrhaus basteln, um ab 17.30 Uhr den gruseligen Fackelumzug zu beleuchten“, heißt es in der Einladung. Dazu können Kürbisse bemalt und ausgehöhlt werden.

Bereits am kommenden Sonnabend, 29. Oktober findet in Löderburg das Lichterfest statt, organisiert von den Vereinen im Ort. Am Sportplatz in Löderburg gibt es ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen sowie ein Fußballturnier der Generationen. Dazu Eierlaufen, Sackhüpfen und Schlagball. Ab 17 Uhr ist Kinderdisco, ab 18 Uhr findet der Fackelumzug statt.

Im Vorfeld wird der schönste Kürbis gesucht, egal ob bemalt, geschnitzt oder dekoriert. Dieser kann ab 17 Uhr im Sportlerheim in Löderburg abgegeben werden. Um 19 Uhr werden die schönsten Kürbisse bei einer kleinen Preisverleihung gekürt.