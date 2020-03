Diese Fußgängerampel steht in der Hecklinger Hermann-Danz-Straße. Rechts hinter dem Zaun befindet sich die Grundschule. Außerdem gilt hier Tempo 30. Foto: Nora Stuhr

Zwei Ampeln sollen in der Stadt Hecklingen umgestellt werden, damit Fahrzeuge nicht zu schnell durch die Orte fahren.

Hecklingen l Wenn etwas nicht beachtet wird und zu Problemen führt, sind Alternativen gefragt – dieser Gedankengang steht hinter den Bemühungen in der Stadt Hecklingen, wenn es darum geht, Autofahrer an die zugelassene Höchstgeschwindigkeit zu erinnern, damit es nicht zum Unfall kommt. Handeln bevor es zu spät ist, so die Devise der Kommunalpolitik.

Ampel an der Grundschule

Gemeint sind Pläne, die Schaltung von Ampeln dahingehend zu ändern, dass Fahrzeuge öfters anhalten müssen. Angedacht ist das für zwei Anlagen: Eine steht vor der Hecklinger Grundschule – hier gilt außerdem Tempo 30. Die andere Fußgängerampel befindet sich an der Ortsdurchfahrt auf der Bundesstraße 180 in Schneidlingen. Hier fahren täglich viele Lkw durch. Das bereitet vor allem Anwohnern Sorge.

Doch was ist eigentlich mit einer anderen Schaltung genau gemeint. Ortsbürgermeister Martin Zimmermann (parteilos) erklärt das angedachte Prinzip so: Kommt ein Auto schneller als erlaubt angefahren, schaltet die Ampel auf rot. Verringert der Fahrer vor der Ampel seine Geschwindigkeit, springt sie automatisch auf grün um.

Andreas Tempelhof, Sprecher im Verkehrsministerium des Landes Sachsen-Anhalt, hat auf Nachfrage zu dem erläuterten Prinzip mit dem Ampelspezialisten im Haus gesprochen. Aus dem Ministerium heißt es, das es in Sachsen-Anhalt nur zwei solche Anlagen gibt. Eine befindet sich in Aschersleben am Krankenhaus.

Diese Schaltung ist in Fachkreisen unter der Bezeichnung „Geschwindigkeitsabhängige Steuerung der Lichtsignalanlage“ bekannt. Dazu werden in der Fahrbahn zwei Induktionsschleifen eingebaut. Das Auto fährt darüber und der Computer in der Ampel errechnet die Geschwindigkeit des Fahrzeuges. Dazu ist daher ein Vorlauf nötig.

Allerdings hat die Sache auch eine Haken. Tempelhof: „Solche Ampeln wurden zwar auch bei uns in Deutschland schon verbaut. Sie haben aber den großen Nachteil, dass Leute, die die Ampel kennen, einfach durchbrettern, wenn die Ampel auf rot steht. Es könne dann aber doch einmal sein, dass ein Fußgänger über die Straße geht und daher ist das System, nicht ganz ungefährlich.“ Dem Sprecher zufolge soll es auch schon zu Unfällen gekommen sein. „Auf den ersten Blick macht das System Sinn.“ Auf den zweiten Blick sei es risikobehaftet.

Ampel in Schneidlingen

Die Situation in Schneidlingen ist im Moment aber auch alles andere als einfach: Vor allem Anwohner und alle, die über die Straße gehen möchten, sind betroffen. Nachmittags in der Woche ist die Bundesstraße 180 dicht befahren. Lkw,Pkw andere Fahrzeuge schlängeln sich durch das kleine Dorf. „Wer aus Aschersleben kommt, ist im viel zu schnellen Verkehrsfluss drin“, weiß Zimmermann und sucht nach einer Lösung. Wenn nur einer bremse, wäre die Schlange langsamer, meint er. Das war auch der Grund für seine Idee mit der Umstellung der Ampel. Auf eine mögliche Gefahr, das „Kenner“ solcher Ampeln bei rot fahren, meint er, dass das Risiko, dass so etwas passiert, sicherlich geringer ist, als die Gefahr eines Unfalls, wenn zig Lkw zusammen viel zu schnell durch den Ort donnern. „Wenn jemand bei rot fährt, ist das Vorsatz, dann ist er seinen Führerschein los“, meint der Schneidlinger.

Zurück nach Hecklingen. Die Stadt hatte sich beim zuständigen Straßenbaulastträger – das ist die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich West – erkundigt, ob eine Änderung der Fußgänger-Ampel-Schaltung für Schneidlingen und Hecklingen – hier steht die Anlage vor der Grundschule – realisierbar ist.

Darin ging es um die Prüfung einer Veränderung für die beiden bestehenden Anlagen. In dem Antwortschreiben wird dem Vorhaben eine Absage erteilt. Das Anliegen der Stadt, diese beiden Anlagen zu „Alles-Rot-Lichtsignalanlagen“ zu ändern, wurde seitens des Straßenbaulastträgers abgelehnt, heißt es.

Diese Information hat auch der Landkreis. „Wir als zuständige untere Straßenverkehrsbehörde haben eine Kopie beider Schreiben ... erhalten“, teilt der Pressesprecher des Salzlandkreises Marko Jeschor für den im Haus zuständigen Fachdienst Ordnung und Straßenverkehr mit, dass der Kreis aber nicht in das Verfahren involviert ist.

Umschalten schwierig

Auf die Absage angesprochen erklärt Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen), dass die Umschaltung nicht ohne großen Aufwand möglich ist. „Wir haben Kontakt mit den Baulastträgern aufgenommen“, sagte er, dass mitgeteilt wurde, dass die Notwendigkeit einer anderen Schaltung der entsprechenden Anlagen aus deren Sicht nicht gegeben ist. „Wir haben dort keinen Verkehrsschwerpunkt.“ Hinzu komme, dass die Umrüstung der Ampel nicht so einfach zu machen sei. Es müssten sogenannte Kontaktschleifen in die Straße eingelegt werden, erklärte der Rathauschef. Das sei nur über Sensoren möglich und dafür wiederum benötige man eine entsprechend lange Anfahrtsstrecke, die aber im Fall der Stadt Hecklingen nicht gegeben sei.

Martin Zimmermann ist der Ansicht, dass der Rotschaltmechanismus der Ampel für die Fußgängerampel wahrscheinlich abgelehnt wurde, weil die Anfrage vielleicht nicht richtig verstanden wurde. Denn aus dem Antwortschreiben der Stadt gehe hervor, dass die Ampel nicht dauerhaft auf rot gehalten werden kann. Das sei so ja auch nicht angedacht gewesen, meinte Zimmermann. Während einer vergangenen Ortschaftsratssitzung forderte er die Verwaltung in Hecklingen daher auf, den Sachverhalt erneut zu klären und beim Straßenträger anzufragen.

Ihm ist eine Lösung wichtig, Wenn diese nicht gehe, müsse man sich was anderes überlegen. Auch das Aufstellen von Anzeigetafeln, die die Geschwindigkeit aufzeigen, wurde nachgedacht. Hier sucht der Verein „Hecklingen gemeinsam Zukunft gestalten“ derzeit nach einer Lösung, die Finanzierung möglich zu machen. Ideen gibt es bereits. Auf jeden Fall müsse es gelingen, Sponsoren mit ins Boot zu holen, damit was unternommen wird, bevor es zum Unfall kommt, so das Ansinnen der Initiatoren.