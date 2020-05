Laubengänge, Balkons und Terrassen – Gundhild Böhme, technische Leiterin bei der Wobau, erklärt die Raffinessen des Hauses am See, das für die Stadt Höhe- und Endpunkt für das Areal am Stadtsee ist. Foto: Franziska Richter

Die Wobau wird die Exklusivwohnungen im „Haus am See“ in Staßfurt wahrscheinlich verlosen.

Staßfurt l Laubengang, Balkon oder Terrasse, Blick über den Stadtsee und komplett neue Ausstattung. Die Wobau (Wohnungs- und Baugesellschaft) Staßfurt wird 2021 die wohl exklusivsten Wohnungen in ganz Staßfurt fertigstellen. Das „Haus am See“ ist auch für die Stadt Staßfurt ein Vorzeigeprojekt, denn es gehört zur geförderten Neugestaltung des Stadtsee-Areals.

Dabei eröffnet die Wobau jetzt das „Bewerbungsverfahren“. Denn höchstwahrscheinlich wird es mehr Interessenten als Wohnungen geben. Hier bewerben sich also potenzielle Mieter auf die Wohnungen. „Wir haben dazu ein einfaches Bewerbungsformular, das man bei uns telefonisch oder per E-Mail anfordern kann“, erklärt Geschäftsführer Ralf Klar.

Mehr Interessenten als Wohnungen

In der Vergangenheit hatte es schon einmal einen Ansturm auf die Wohnungen gegeben. Als die Wobau 2016, noch unter dem letzten Geschäftsführer Jürgen Wedekind, die Entwürfe für das „Haus am See“ öffentlich präsentierte, bewarben sich bereits mehr Mieter als Wohnungen vorhanden waren. Doch es gab Differenzen mit dem Land bei den Fördermitteln, das Projekt wurde auf Eis gelegt.

Dieses Mal ist das Bauprojekt aber sicher. „Wenn es wieder zur einer Überzeichnung kommt, werden wir alle Wohnungen verlosen“, so Ralf Klar. Für den Sommer 2021 stellt man sich eine feierliche Aktion mit der Stadt vor, bei der die Lose öffentlich gezogen werden. „Damit sich niemand benachteiligt fühlt, ist das Losverfahren das Beste“, so Ralf Klar. Mietbeginn wäre der 1. Januar 2022. Die Wobau rechnet mit einem Spatenstich im September diesen Jahres, aktuell untersuchen Archäologen den Baugrund. Fertig werden soll das „Haus am See“ Ende 2021.

Teurer als der Durchschnitt

19 Wohnungen entstehen auf vier Etagen. „Es handelt sich um Zwei- und Dreiraumwohnungen zu 60 bis 70 Quadratmeter beziehungsweise 80 bis 90 Quadratmeter“, erklärt Gundhild Böhme, technische Leiterin bei der Wobau. Dabei verfügt jede Wohnung über einen Laubengang, einen Balkon, in der oberen Etage sogar eine Terrasse. Aber auch Fahrstuhl, Stellplätze, Barrierefreiheit, Glasfaserinternet und Blick über den Stadtsee haben ihren Preis: Mit 7 Euro pro Quadratmeter liegt die Kaltmiete rund 2 Euro über dem Staßfurter Durchschnitt.

Das „Haus am See“ wird für die Wobau eine Ausnahme unter allen anderen Objekten sein. „Unsere üblichen Mieter sind ältere Menschen, die vom eigenen Haus in eine Wohnung ziehen. Das Haus am See wird ein ganz anderes Klientel anziehen“, so Gundhild Böhme.

Dennoch beißen sich die Exklusivwohnungen nicht mit dem einstigen Zweck des kommunalen Vermieters, Wohnraum für Sozialschwache zur Verfügung zu stellen. Der Aufsichtsrat der Wobau, bestehend aus Stadträten, fände das Projekt klasse, berichtet Klar.

Lange Vorgeschichte

Immerhin hatte der Stadtrat in Staßfurt die Idee überhaupt angeschoben. Die Stadt hatte sich nach dessen Beschluss mit Entwürfen für das damals bergbaugesenkte Areal am heutigen Stadtsee bei der Internationalen Bauausstellung (IBA 2010) erfolgreich beworben. Fördermittel für See, Rundweg und Umfeld flossen. Die öffentlichen Gelder für das Wohnhaus sowie ein Bibliotheks- und Archivgebäude wurden aber mehrfach vom Land Sachsen-Anhalt zurückgezogen.

Das Projekt der Wobau ist übrigens jenes Gebäude, das ursprünglich den Namen „Haus am See“ tragen soll. Bibliothek und Archiv der Stadt, die sich gleich daneben gerade im Bau befinden, firmieren eigentlich unter dem Namen „Stadthaus“.

Die Kosten für das „Haus am See“ der Wobau betragen insgesamt 4,2 Millionen Euro. Das Land Sachsen-Anhalt übernimmt mit Förderprogrammen davon etwa ein Drittel.