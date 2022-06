Haus kaufen in Förderstedt: Neue Eigenheime entstehen

Seit vielen Jahren schon plant Familie Dietz, in Förderstedt ein Grundstück für den Bau von mehreren Eigenheimen freizugeben. Nun können die Planungen endlich Fahrt aufnehmen.

Auf dieser etwa 17.000 Quadratmeter großen Fläche am Ortsausgang Förderstedt Richtung Atzendorf sollen 18 bis 24 Eigenheime entstehen. Derzeit erstellt das Planungsbüro den Bebauungsplan.

Förderstedt - Seit Jahren gibt es in Staßfurt und vor allem in vielen der 14 umliegenden Ortschaften einen großen Wunsch: Es sollen Bauplätze geschaffen werden. Junge Familien mit kleinen Kindern würden gern in der Region sesshaft werden. Allein, es fehlt die Möglichkeit dazu.