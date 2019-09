Auch nach elf Jahren schaut Maria ihrem Tobias noch immer verliebt in die Augen. Die Ortmanns bauen derzeit in Förderstedt. Anfang 2020 will das junge Paar bereits in ihr eigenes Heim ziehen. Foto: Enrico Joo

Über ein Stipendium wird Tobias Ortmann in seiner Facharztausbildung von der Stadt Staßfurt unterstützt. Was er an seiner Heimat schätzt.

Förderstedt l Links und rechts gehen die Hände von Maria Ortmann am Jackett ihres Mannes entlang. Sie zieht hier, zieht da, während ihr Mann Tobias ruhig die Schultern und die Arme hängen lässt. Schick muss der Mann sein und gut angezogen. Und was der Mann selbst nicht sieht und hinbekommt, das macht seine Frau mit dem guten Auge. Maria Ortmann nickt jetzt zufrieden. Und Tobias ist glücklich, wenn Maria glücklich ist.

Natürlich beschreibt die kleine Szene vor dem Fototermin auch das Verhältnis von Tobias und Maria Ortmann ziemlich gut. Tobias vertraut seiner Maria. Und Maria weiß, was gut ist für Tobias. Da überrascht es keinen mehr, dass die beiden seit elf Jahren ein Paar und seit dem 19. Januar 2019 auch verheiratet sind. Derzeit bauen Tobias, der am Dienstag 29 Jahre alt wird und die 28-jährige Maria, die früher Geipel hieß, ein Haus in Förderstedt, mit 30 soll dann mit einem Kind das Glück perfekt gemacht werden.

Praxisnaher Mittelsmann

Warum das alles bemerkenswert ist? Der gebürtige Staßfurter Tobias Ortmann wohnt seit 2010 in Magdeburg, 2013 zog Maria zu ihm. „Wir lieben Magdeburg“, sagt er. „Es gibt dort so ein breites Angebot, alles ist vor der Tür. Die Grünanlagen.“ Und doch kehrt er der Landeshauptstadt den Rücken.

Ortmann ist mitten in der Facharztausbildung. Dazu durchläuft er verschiedene Praxen in der Umgebung. Derzeit ist er bei einem Unfallchirurg in Magdeburg als Assistenzarzt vor Ort, ab dem 1. März 2020 findet man Ortmann für 18 Monate in Güsten. Ein weiteres Jahr ist er Arzt in Weiterbildung, bevor Ende 2022 wohl die Facharztprüfung ansteht.

Schon seit dem Herbst 2018 wird „Orti“, wie er auch aus dem Handball vom HV Rot-Weiss Staßfurt bekannt ist, von der Stadt Staßfurt mit einem Stipendium unterstützt. Dabei bekommt er monatlich einen mittleren dreistelligen Betrag. Dafür verpflichtet sich Ortmann nach seiner Ausbildung für fünf Jahre in Staßfurt zu praktizieren. Ehrensache ist das für den 29-Jährigen. Das hatte er ja sowieso vor. Für die Stadt ist Ortmann dabei sowohl Pilotprojekt als auch praxisnaher Mittelsmann. „Für uns ist er ein konkreter Ansprechpartner. Er spricht vom Fach“, sagt Christian Schüler von der Wirtschaftsförderung.

Wie können Mediziner nach Staßfurt gelockt werden? Wo kann optimiert werden? Ortmann sagt‘s. Schüler setzt‘s um. Im besten Fall. „Wir wollen Staßfurt als Wohn- und Wirtschaftsstandort schmackhaft machen“, erklärt Schüler. Gleichzeitig sollen Hausärzte in Staßfurt dabei unterstützt werden, einen Nachfolger zu finden. Konkret wird es dazu am 23. Oktober zusammen mit dem Kompetenzzentrum für die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin aus Magdeburg einen Infotag geben.

Hausärzte sollen darüber informiert werden, wie Weiterbildungsassistenten in den Praxen installiert werden können und wie überhaupt angehende Mediziner dazu gebracht werden können, ihre Weiterbildung in Staßfurt zu absolvieren. Daran hapert es. „Wir wollen in zehn Jahren eine gute Hausarztbetreuung. Dafür müssen aber alle ihre Hausaufgaben machen“, sagt Schüler. Ortmann sei dabei ein guter Partner für die Ärzteakquise. Staßfurt ist dabei nach Osterburg die zweite Kommune in Sachsen-Anhalt, die dabei mit einem Stipendium hilft.

Hilfe von der Stadt gab es dabei auch für das Grundstück in Förderstedt. „Ideal“, nennt Ortmann die Fläche. „Der Preis ist unschlagbar, man hat in Förderstedt alles vor der Tür. Ich habe schon zu Maria gesagt: Hörst du das? Du hörst nichts. Weil es so ruhig ist. Das ist einfach perfekt.“ Ende Mai begann der Bau vom Haus. Wenn es keinen Verzug gibt, ziehen die Ortmanns Anfang 2020 ein.

Maria Ortmann arbeitet derzeit in Magdeburg bei der Stadt im Jugendamt als Sachbearbeiterin. Diese unbefristete Stelle gibt sie natürlich erst einmal nicht auf. Es wird auf das Pendeln hinauslaufen. Aber nach Förderstedt ist sie sowieso oft gependelt. Denn Maria Ortmann ist Förderstedterin, ihre Familie wohnt schon immer hier.

Und die Sache mit ihrem Tobias, das muss die große Liebe sein. „Als er im Studium viel lernen musste oder lange Schichten im Krankenhaus absolviert hat, musste ich mir die Zeit viel allein vertreiben. Aber ich wusste, dass wieder andere Zeiten kommen“, sagt sie. Sieben Jahre waren die beiden nicht im Urlaub, jetzt im Sommer ging es drei Wochen nach Florida. „Wir sind immer ehrlich, gut organisiert und zusammen erwachsen geworden.“ Schließlich waren die beiden Teenager, als sie ein Paar wurden. Einander bekannt waren sie auch schon immer durch den Handball. Tobias spielte bis 2018 beim HV Rot-Weiss, Maria bis 2015 beim HC Salzland 06. Schon da waren sie Leidensgenossen. Bis heute sind die beiden ein süßes Paar.

Tobias Ortmann ist dabei der festen Überzeugung: Allgemeinmediziner zu werden, war eine gute Entscheidung. „Ich habe das nie bereut, auch wenn das Studium hart war. Ich kann gut kommunizieren, sozial interagieren und empathisch sein.“ Gute Voraussetzungen für einen Hausarzt, von dem verlangt wird, ein offenes Ohr für seine Patienten zu haben. „Man begleitet Patienten über die Hälfte ihres Lebens, kann sie im sozialen Kontext einschätzen, sich mit den Leuten unterhalten.“ Für Ortmann sind das unschätzbare Vorteile eines Landarztes. „Viele scheuen den Gang in die freie Wirtschaft. Ich trau mir das zu.“

Gemeinschaftspraxis als Ziel

Ob es eine Einzelpraxis wird? Eher nicht. Ortmann liebäugelt mit einer Gemeinschaftspraxis. „Dabei gibt es lose Gespräche mit der Stadt“, sagt er. Klar ist nur: Es wird auf Staßfurt, also die Kernstadt hinauslaufen. 16 Hausärzte gibt es insgesamt in Staßfurt, 13 allein in der Kernstadt.

Vor den beruflichen Gesprächen steht aber noch ein privater Termin, der alles überstrahlt. Zwar sind Tobias und Maria verheiratet, groß gefeiert wird aber erst am 8. August 2020. Und zwar mit einer freien Trauung in der Johanniskirche in Magdeburg. Den Antrag hatte Tobias im November 2018 gemacht. Im Escape Room in Magdeburg war der Verlobungsring in einer Box Teil des lustigen Rätselratens bei der Befreiung. Denn normal kann ja jeder. Tobias‘ Eltern waren dabei. Und natürlich hat Maria ja gesagt. Darauf hatte sie ja nur gewartet.