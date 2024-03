Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/Schönebeck - Am Anfang steht die Zahl, die erschreckt. Ein Minus von 19,3 Millionen Euro weist der Haushalt des Salzlandkreises für das Jahr 2024 auf. Doch manchmal kommt es vielleicht auch auf die Betrachtungsweise an. „Das ist ein Erfolg. Wir hatten einmal ein Defizit von 100 Millionen Euro“, sagte Holger Dittrich (FDP), als am Mittwoch im Kreistag die Diskussion zum Haushalt anstand. „Ich bin optimistisch. Die Verwaltung ist bemüht“, schob er nach. Auch Landrat Markus Bauer (SPD) sah viel Positives. „Ich kann nur für die Zustimmung werben“, sagte er. „Wir müssen uns fragen, wie es vor 10 bis 15 Jahren aussah. Wir haben etwas geschafft und sollten nach vorn schauen.“ Um ein Zeichen zu setzen, würde er auch eine Haushaltssperre pro aktiv beim Landesverwaltungsamt anbieten.