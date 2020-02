Die Sanierung der Grundschule Güsten und die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sind die großen Ausgabeposten in Saale-Wipper für 2020.

Güsten l Fast zwei Monate sind im neuen Jahr bereits vergangen. Eigentlich ist das Jahr 2020 in den Kommunen komplett durchgeplant, der finanzielle Rahmen bis auf den letzten Cent abgesteckt. Doch ist es durchaus nicht unüblich, dass der Haushalt einer Kommune erst im laufenden Haushaltsjahr beschlossen wird. So auch in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper. Kürzlich wurde im Haupt-, Finanz- und Vergabeausschuss allerdings der nächste Schritt getan. Angelika Scholz, Leiterin des Fachbereichs Finanzen der Verbandsgemeinde hatte in diesem Gremium die wichtigsten Zahlen abgesteckt. Am kommenden Mittwoch wird im Verbandsgemeinderat erneut darüber debattiert werden. Beschlossen wird der Haushalt dann wohl erst in der nächsten Sitzungsrolle Ende März.

Verzögerung bei der Grundschule Güsten

Was sind die größten Ausgaben in 2020? Es wird sich in diesem Jahr alles um die Grundschule in Güsten und die Feuerwehren drehen. Das sind zumindest die mit Abstand größten Posten. Die Sanierung der Grundschule in Güsten ist derzeit in vollem Gange. Und wird viel teurer als urpsrünglich geplant. Waren bei der Antragstellung im Jahr 2015 noch 2,7 Millionen Euro veranschlagt, verschlingt der Umbau mittlerweile 4,2 Millionen Euro. Das hat natürlich auch mit Baukostensteigerungen von mehr als 30 Prozent zu tun. Über zwei Millionen Euro sind allein in 2020 eingeplant. Insgesamt gibt es für das Bauvorhaben Fördermittel, die etwa 1,9 Millionen Euro betragen. „Wir müssen in diesem Jahr fertig werden“, sagt Verbandsgemeindebürgermeister Jan Ochmann (CDU). Denn die Fördermittel müssen in diesem Jahr ausgegeben werden, das will der Geldgeber so.

Warum es finanzielle und zeitliche Verzögerungen gibt? Das hängt auch direkt mit den Arbeiten am Gebäude zusammen. „Am Dach ist wesentlich mehr zu machen“, erklärt Jan Ochmann. „Es gibt einen Schwamm- und Pilzbefall. Es muss ein neuer Dachstuhl her. Trotzdem ist das in 2020 finanzierbar. Auch neben den Feuerwehrfahrzeugen.“

Neue Fahrzeuge für die Feuerwehren

Denn die Beschaffung von gleich sechs neuen Fahrzeugen ist der zweite große finanzielle Posten. Drei neue Fahrzeuge bekommt die Feuerwehr Güsten, zwei die Feuerwehr Giersleben, ein Fahrzeug ist für die Feuerwehr in Alsleben eingeplant. 2018 wurden die Fahrzeuge beantragt. Insgesamt kostet die Beschaffung der neuen Fahrzeuge 2,18 Millionen Euro. Dazu kommt für 380 000 Euro ein weiteres neues Fahrzeug für die Feuerwehr in Güsten. 150 000 Euro davon sind Fördermittel. „Der Liefertermin ist Mai/Juni 2021“, erklärt Markus Glaß vom Fachdienst Finanzen der Saale-Wipper. Die anderen Fahrzeuge könnten schon vorher ausgeliefert werden.

Im Vorfeld wurde in den politischen Gremien heiß diskutiert, ob für die Beschaffung der sechs anderen Fahrzeuge Fördermittel angefasst werden sollen, um den angespannten Haushalt zu entlasten. Weil die Verbandsgemeinde aber keine Zeit verlieren wollte und eine Fördermittelzusage unklar war, wurde entschieden, auf Fördermittel zu verzichten. Dabei ist durchaus geplant, mit den alten Fahrzeugen noch Geld zu generieren. „Es ist geplant, die alten Fahrzeuge zu verkaufen“, sagt Jan Ochmann. „Wir haben im Finanzplan aber mit dem schlimmsten Fall gerechnet. Dass die Fahrzeuge also nicht verkauft werden können.“ Was allerdings unrealistisch sei.

Wichtig ist den Finanzern dabei, dass mit der Grundschule in Güsten und der Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge große finanzielle Brocken aus dem Weg geräumt werden. Denn: „Wir wissen, dass 2021 ein schweres Jahr werden wird“, wie Jan Ochmann sagt. „Allen ist klar, dass wir die nächsten Jahre keine so großen Ausgaben mehr tätigen können. Mittelfristige Finanzplanung ist da das Zauberwort.“ Das Problem ist die Gemeinde Alsleben. In 2019 musste die Gemeinde etwa zwei Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen zurückzahlen.

Eine Million Euro fehlt

Das Finanzausgleichsgesetz, das zwei Jahre rückwirkend gilt, will es, dass die Verbandsgemeindeumlage, die alle fünf Gemeinden zu zahlen haben, für Alsleben im Jahr 2021 erheblich sinken wird. „Eine knappe Million wird aus Alsleben fehlen. Das müssen die anderen Gemeinden auffangen“, sagt Markus Glaß. Statt wie bisher 1,3 bis 1,4 Millionen Euro werden im kommenden Jahr nur 420 000 Euro aus Alsleben in den Haushalt der Verbandsgemeinde fließen. „Güsten und Giersleben werden dann den Löwenanteil tragen müssen“, so Ochmann. Statt 1,6 Millionen wird Güsten 2021 2,2 Millionen Euro Verbandsgemeindeumlage zahlen müssen. Auch Plötzkau und Ilberstedt müssen mehr Umlage zahlen. „Gerade für Güsten wird das aber sehr schwierig“, sagt Markus Glaß.

Was passiert eigentlich, wenn Güsten die zusätzlichen 600.000 Euro nicht aufbringen kann? „Theoretisch ist es möglich, die Umlage zu stunden und mit Zinsen schrittweise abzuzahlen“, erklärt Glaß. Ein Kredit hingegen sei nicht möglich.

Insgesamt strebt die Verbandsgemeinde Saale-Wipper in 2020 einen Haushalt mit 9,3777 Millionen Euro an Erträgen an. Dagegen stehen Aufwendungen in Höhe von 9,2536 Millionen Euro.