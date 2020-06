Warum der städtische Haushalt für Hecklingen 2020 von großer Bedeutung sein soll.

Hecklingen l Seit Jahren steckt Hecklingen tief in den roten Zahlen. Einnahmen reichen nicht, um Ausgaben zu decken. Jahr für Jahr sind Fehlbeträge aufgelaufen. Die Kommunalaufsicht des Kreises, die die Zahlen als zuständige Behörde kontrollieren muss, beanstandet den Etat deshalb seit langer Zeit immer wieder. Die Folge: Hecklingen darf sich keine Ausgaben ohne Genehmigung leisten.

In diesem Jahr könnte das anders sein. Das hat eine Ankündigung der Verwaltung zur Anhörung des städtischen Haushalts während einer vergangenen Sitzung des Ortschaftsrates in Groß Börnecke angedeutet. Ursprünglich hatte Hecklingen geplant, einen Doppelhaushalt 2020/2021 vorzulegen. Jetzt entschied sich die Stadt doch für den Einzelhaushalt 2020. Dieses Jahr könne der Ausgleich gelingen, im nächsten Jahr sehe es schon wieder schwierig aus, begründete Kämmerer Sascha Meinert.

Warum der Ausgleich einmalig möglich wäre

Warum ist das so? Dazu erklärt der Finazchef auf Nachfrage der Volksstimme, dass Hecklingen in diesem Jahr einmalig eine Auszahlung aus dem Restguthaben des ehemaligen Abwasserzweckverbandes (AZV) „Bodeniederung“ von rund 1.300.000 Euro erhält, so dass der Haushaltsausgleich 2020 erreicht wird.

Warum wichtig für Hecklingen?

Hinzu komme, dass in der Haushaltssatzung 2020 eine Kreditaufnahme von 330.500 Euro eingestellt seien, welche zur Ablösung der Anteile der Stadt Hecklingen bei der Thüga AG (EMS) dienen soll. „Durch die Ablösung der Anteile würde die Stadt Zinsen in Höhe von rund 100.000 Euro bis zur Tilgung im Jahr 2031 sparen“, erklärt der Finanzchef.

Meinert bezeichnete den angestrebten Ausgleich des Haushaltes als „lebenswichtig“ für die Stadt. Von einer sonst möglichen „Zahlungsunfähigkeit“ war die Rede.

Während der Ortschaftsratssitzung wurde von der Verwaltung mitgeteilt, dass versucht worden sei, auf alle Wünsche einzugehen, dass alle Ortsteile berücksichtigt wurden ebenso die Feuerwehren. Auch mit dem Kreis seien bereits Gespräche gelaufen. Die Zeichen würden auf grün stehen, dass es in diesem Jahr nichts zu beanstanden gibt.

Die Stadt benötigt für den Haushalt aber auch die Zustimmung des Stadtrates.

Deshalb werden die Zahlen öffentlich präsentiert. Dazu kommt es am Dienstag während der Sitzung des Finanzausschusses (18 Uhr, Rathaus Hecklingen). In der kommenden Woche soll der Stadtrat (Dienstag, 18 Uhr, „Stern“) sein abschließendes Votum zu den Plänen abgeben. Meinert appellierte kürzlich in Groß Börnecke an die Kommunalpolitik: „ Wir müssen sehen, dass wir es zusammen hinbekommen, Räte und Verwaltung. Wir brauchen den Haushalt.“

Was getan wird, um zahlungsfähig zu bleiben

Auf Nachfrage erklärte der Kämmerer noch einmal, warum der angestrebte Haushaltsausgleich so wichtig für die Stadt ist: „Dadurch liegt kein wesentlicher Grund vor, um seitens der Kommunalaufsicht des Salzlandkreises, den Haushalt zu versagen.“ Käme es dazu, würde die Stadt sich wieder in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung befinden.

Das heißt, dass sie sich im Grunde nichts leisten darf. Das Gesetzt sagt, dass „die Kommunen ...dann nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten dürfen, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.“

In Groß Börnecke wurde auch über die Kreisumlage gesprochen. Diese Geld muss die Stadt wie andere Kommunen immer wieder an den Landkreis zahlen, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann. Hecklingen klagt aber dagegen. Bisher ist nicht sicher, ob aufgelaufene Beträge fällig werden oder nicht. Hier geht es um über 5,1 Millionen Euro, die noch ausstehen.

Hecklingen will kein Risiko eingehen, pleite zu sein, sollte das Geld im nächsten Jahr fällig werden. Die Stadt plant daher einen Liquiditätskredit, das ist soetwas wie ein Dispokredit, ein. In der Haushaltssatzung 2020 ist eine Erhöhung des Liquiditätskredites von 3,5 Millionen auf 7 Millionen Euro vorgesehen, um zahlungsfähig zu bleiben.

Entscheidung steht aus

Der Bürgermeister der Stadt Hecklingen Uwe Epperlein (WGH) rechnet damit, dass dieses und nächstes Jahr keine Entscheidung fällt, ob Hecklingen das Geld an den Kreis zahlen muss oder nicht. Das Oberverwaltungsgericht habe zwar „pro Hecklingen entscheiden“. Sicher sei das aber wegen einer eingelegten Beschwerde noch nicht.

„Wir haben davon abgesehen, von einer Erstattung auszugehen. Damit würden wir das Ergebnis des Haushaltes komplett verfälschen“, so Meinert.

Was die Hundesteuer damit zu tun hat

Um der Anhebung des Liquiditätskredites auf sieben Millionen was entgegen zu setzen, will die Stadt der Kommunalaufsicht „was anbieten“. Hier kommt die geplante Anhebung der Hundesteuer (Die Volksstimme berichtete), ins Spiel. Vorgeschlagen waren erst 80 Euro im Jahr. Jetzt stehen 60 Euro zur Abstimmung. Damit müssten Halter für das erste Tier im Quartal 2,50 Euro mehr aufbringen. Ob es dazu kommt, soll sich ebenfalls am kommenden Dienstag entscheiden, wenn der Stadtrat tagt.