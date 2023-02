Wie im privatem Bereich auch, muss auch die Stadt Staßfurt aktuell Gebrauch von einem Dispokredit machen. Allerdings geht das nur bis zu einem bestimmten Betrag. Die Höchstgrenze ist gesetzlich festgelegt. Ab 2024 wird diese Höchstgrenze in der Planung überschritten und die Stadt muss daher ein Sparkonzept aufstellen.

Die Stadt Staßfurt muss in den nächsten Jahren den Gürtel enger schnallen. Es braucht ein Konsolidierungskonzept, das die Kommunalaufsicht genehmigen muss.

Staßfurt - Ohne einen beschlossenen Haushalt kann eine Kommune nur eingeschränkt tätig sein. Straßen können nicht neu ausgebaut, kommunale Häuser nicht neu erstellt oder umfangreich saniert werden. Auch in Staßfurt sind die Finanzexperten in der Verwaltung Jahr für Jahr damit beschäftigt, in den Sitzungen der Ortschaftsräte, den Ausschüssen und im Stadtrat die aktuellen Überlegungen mitzuteilen. Mit dem Ziel, dass die Kommunalpolitiker dieses umfangreiche Papier dann durchwinken.