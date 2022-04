Havarie in Hecklingen bei Staßfurt: Rakete rammt Gasleitung

Hecklingen - Bei Schachtarbeiten einer Kabelfirma in Hecklingen ist es am Mittwoch, 20. April 2022, zu einer Havarie an einer Gasleitung gekommen. Beim Einsatz einer Ramm-Rakete in der Wilhelm-Bieser-Straße wurde nach Volksstimme-Informationen eine durchquerende Gasleitung beschädigt. Es trat Gas aus. Die Schachtarbeiter verständigten sofort die Feuerwehr und weitere dazu gehörende Spezialisten.