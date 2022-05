Hecklingen: Hat der Kreistag echte Abwägung bei Kreisumlage vorgenommen?

Hecklingen - Die Stadt Hecklingen soll auch gegen den vorläufigen Bescheid des Salzlandkreises für die Kreisumlage 2022, mit der die Gemeinden zur Finanzierung von kreislichen Aufgaben herangezogen werden, vorgehen. Das empfahl der Haupt- und Finanzausschuss dem Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend im Stadtsaal „Stern“.

„Unser Rechtsanwalt, Professor Dr. Matthias Dombert, bereitet eine entsprechende Klage vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg vor“, sagte Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH). Dombert vertritt die Kommune von Anfang an erfolgreich bei diesen Rechtsstreitigkeiten gegen den Salzlandkreis. „Er hat uns empfohlen, auch gegen diesen vorläufigen Bescheid vorzugehen“, so Epperlein. Die Erfolgsaussichten könne man erst nach einer Akteneinsicht einschätzen.

Die Stadt Schönebeck sei mit ihrer Teilanfechtung der Kreisumlage vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg gegen den Kreis zwar unterlegen, weil Richter Uwe Haack der Auffassung gewesen sei, der Salzlandkreis gebe sich nun bei der Festsetzung der Hebesätze deutlich mehr Mühe, berichtete Epperlein. „Aber wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen“, fügte er hinzu. In diesem Zusammenhang verwies er auf die mündliche Verhandlung zum Kreisumlagebescheid 2017 für die Stadt Hecklingen vor dem Bundesverwaltungsgericht im September des vergangenen Jahres. Dort hätten die Richter betont, dass eine echte Abwägung des Hebesatzes durch den Kreistag passieren müsse. „Das war bisher keine Abwägung. Da waren sich alle Richter einig“, so Epperlein.

Der Salzlandkreis hatte mit Schreiben vom 17. Dezember 2021 für die Stadt Hecklingen eine Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2,5218 Millionen Euro vorläufig festgesetzt. „Es gilt vorläufig ein Umlagesatz von 43,50 Prozent, da die Haushaltssatzung 2022 des Salzlandkreises bislang nicht durch die Aufsichtsbehörde des Landes bestätigt wurde“, heißt es in der Beschlussvorlage. Als Berechnungsgrundlage zog die Kreisverwaltung die für 2022 geplanten eigenen Steuereinnahmen der Stadt sowie die Schlüsselzuweisungen, die Hecklingen vom Land erhält, heran, also 5,797 Millionen Euro.

Gegen diese Forderung des Kreises hatte die Rechtsanwaltskanzlei, beauftragt durch den Bürgermeister, zur Fristwahrung bereits Klage eingelegt. Diese Entscheidung hat der Haupt- und Finanzausschuss bestätigt.