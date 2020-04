Auch wenn das Heimatfest in Hecklingen im September momentan noch in weiter Ferne liegt, ist derzeit noch nicht sicher, ob es wie in den Vorjahren auch stattfinden kann. Foto: Nora Stuhr

Kann das Heimatfest in Hecklingen in diesem Jahr gefeiert werden?

Hecklingen l Die Antwort steht dieser Tage auf wackeligen Füßen. Sicher ist aber, dass die Initiatoren trotz der Krise im Hintergrund darauf hinarbeiten, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Als Datum wird der 5. und 6. September nach wie vor ins Auge gefasst. „Wir wollen an dem Termin festhalten“, sagt Hecklingens Ortsbürgermeisterin Heidi Hoffmann (WGH).

Sie wirkt als aktives Mitglied in einem Gremium mit, das die Feier organisiert. Abstimmungen hätten in vergangener Zeit telefonisch und im kleinen Rahmen stattgefunden. Die Helfer sind auf Sponsoren angewiesen. „Wir haben jetzt die erste Spende auf unser Konto erhalten“, berichtet Heidi Hoffmann. Daher könne man jetzt konkreter planen. Das einzige, was uns einen Strich durch die Rechnung machen könnte wäre, dass wegen Corona abgesagt werden muss.

Hecklingen könnte mit dem anvisierten Datum im September Glück haben. Denn Bund und Länder haben sich am Mittwoch der vergangenen Woche darauf geeinigt, dass Großveranstaltungen mindestens bis zum 31. August untersagt bleiben. In Sachsen-Anhalt gilt ein Fest als Großveranstaltung, wenn mehr als 1000 Leute daran teilnehmen.

Heidi Hoffmann bleibt hier optimistisch. Denn eine Großveranstaltung mit mehr als 1000 Leuten würde man im kleinen Hecklingen so oder so nicht auf die Beine stellen können. So viele seien außer zur 1075-Jahrfeier im vergangenen Jahr sonst gar nicht da gewesen, wenn das Heimatfest stattgefunden hatte, weiß sie. Alles soll in einem kleinen Rahmen organisiert werden. Sie sprach auch von einem kleinen Zelt, was man aufbauen will, ein größeres sei aus finanzieller Sicht auch gar nicht drin.

Fest steht für sie, dass die Feier, wenn sie denn gefeiert werden kann, für Jung und Alt was zu bieten haben soll. „Ich weiß, dass das alles im Moment schwierig ist.“ Keiner wisse, wie es weitergehe. Dennoch bleibt die Ortschefin zuversichtlich, dass alle zusammen, alles geschultert kriegen. „Dann müssen wir eben Abstriche machen.“

Befreiungsschlag für die Psyche?

Aber das Fest sei dann auch irgendwie eine Art Befreiungsschlag für den Ort und die Einwohner, wenn die kritische Zeit vorbei sei. „Dann wäre es damit schön zu sagen, jetzt haben wir es gepackt. Das alle wieder ein bisschen ausgelassener sein können. Daher soll auch für alle Altersgruppen was angeboten werden.“ Kinder, die so lange Zeit auf keinen Spielplatz konnten, sollen auf ihre Kosten kommen; aber auch Senioren, die im Moment nicht unter die Leute kommen. „Da ist es allein schon für die Psyche wichtig, so ein Highlight zu schaffen“, sagt Heidi Hoffmann.

Auch der Hecklinger Uwe Ammer (Die Linke) wäre froh, wenn zum Fest Anfang September eingeladen werden kann. Der stellvertretende Ortsbürgermeister bringt sich ebenfalls mit ein, wenn es um die Organisation geht. Er weiß, dass der Termin für den Ort wichtig ist. „Das Heimatfest stärkt den Zusammenhalt. Alle kommen zusammen, treffen sich.“ Würde es ausfallen, sieht er die Gefahr, dass es „einschlafen könnte“.

Um so mehr hat er Bedenken, wenn er hört, dass bis zum 31. August keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Auch wenn jetzt schon eine Spende eingegangen sei, wisse im Moment niemand, wie es um die weitere Spendenbereitschaft der Firmen steht, von denen sicher viele mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. „Wir können nur abwarten“, meint der Hecklinger. Trotz der Bedenken ist er wie Heidi Hoffmann dafür, zu feiern und an dem Termin festzuhalten.