Hecklingen ist Corona-Hotspot im Salzlandkreis

Schon wieder 24 Neuinfektionen. In der Stadt Hecklingen breitet sich das Corona-Virus rasant aus. Das könnte Auswirkungen haben...

Eine Illustration des Coronavirus. Es breitet sich in Hecklingen verstärkt aus.

Hecklingen (rki) - Die Corona-Pandemie nimmt in der Stadt Hecklingen immer größere Ausmaße an. Gestern meldete die Landkreisverwaltung für die rund 7000 Einwohner zählende Kommune insgesamt 110 Infizierte. Das waren 24 mehr als am Vortag. Keine andere Stadt oder Gemeinde im Salzlandkreis weist eine solch hohe Inzidenz auf. Führt das zu erneuten Einschränkungen?