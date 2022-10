Hecklingen: Johanniter üben für den Ernstfall

Ein Motorradunfall mit vielen Verletzten war das Übungsszenario an diesem Wochenende der Johanniter in Hecklingen.

Alle Hände voll zu tun hatten die Einsatzkräfte bei der Simulation des Unfalls, einer Übung der Johanniter in Hecklingen.

Hecklingen - Großeinsatz für Rettungskräfte aus dem Salzlandkreis: Kinder aus einem Zeltlager melden hektisch aufgeregt einen Motorrad-Unfall in der alten Ziegelei in Hecklingen. Ein Crossmotorrad soll an einem steilen Aufstieg mit Fahrrad fahrende Kinder zusammen gestoßen sein.