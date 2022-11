Hecklingen: Keine Lust auf Stadtrat?

Vollzählig ist der Stadtrat in Hecklingen bei seinen Sitzungen kaum. Bei den vergangenen Sitzungen fehlten immer sieben bis acht Ratsmitglieder, mehr als ein Drittel also. Welche Gründe es dafür gibt.

Hecklingen - Alle fünf Jahre sind die Menschen dazu aufgerufen, die direkten Volksvertreter zu wählen. Bei den Kommunalwahlen entscheiden die Bürger darüber, wer sie im Stadtrat, in Ausschüssen oder in den Ortschaftsräten vertritt. Direkter ist die Demokratie kaum, denn die Kommunalpolitiker entscheiden in diesen Gremien über das Wohl und Wehe von Straßen, Schulen, Kitas, Beleuchtungen und vielem anderen, was direkt für alle im Ort sichtbar ist.