Hecklingen - Der SPD-Fraktionschef Roger Stöcker will, dass die Adolfstraße, die Karlstraße, die Klintstraße, die Kreuzstraße, die Schunkelstraße und die Quedlinburger Straße in Hecklingen, die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden, eine neue Fahrbahndecke bekommen. Das sieht sein Antrag vor, den er in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Hecklinger Rathaus vorgestellt hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.