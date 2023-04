Hecklingen - Hecklingen kann am Dienstag, 4. April, auf ein besonderes Jubiläum verweisen. Der Ort hat auf den Tag genau seit 95 Jahren Stadtrechte. Aufgrund übereinstimmender Beschlüsse des Landtages und des Anhaltischen Staatsministeriums in Dessau wurde am 4. April 1928 das Gesetz über die Einführung der Stadtverfassung in Hecklingen veröffentlicht.

