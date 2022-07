Hecklingen: Stadt reißt illegalen Carport weg

Der gehbehinderte Gerhard Vollmer sitzt mittags áuf einer Bank unter seinem Carport vor seinem Wohnhaus in der Gierslebener Straße in Hecklingen. Dieses wurde nun abgerissen.

Hecklingen - Der behinderte Rentner Gerhard Vollmer hatte im vergangenen Jahr neben dem Haus in der Gierslebener Straße in Hecklingen, in dem er zur Miete wohnt, ohne Genehmigung der Stadt auf deren Grund und Boden einen Carport errichtet, um sein Elektromobil unterstellen zu können. Zudem stellte er dort eine Bank auf, um so auf seinen Abtransport zu bestimmten Terminen, wie zum Beispiel Arztbesuche, warten zu können.