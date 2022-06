Hecklingen und die Angst vor Betrug bei Briefwahl

Ist sie sicher oder ein Einfallstor für Wahlbetrug? Wenn am Sonntag, 26. Dezember, ein neuer Bundestag gewählt wird, machen mehr Menschen von der Briefwahl Gebrauch als sonst. Auch in Hecklingen.

Hecklingen - Hauptgrund ist sicherlich die Corona-Pandemie mit den damit einhergehenden Einschränkungen. Auch in der Stadt Hecklingen ist Briefwahl ein großes Thema. Schon jetzt, zweieinhalb Wochen vor der Wahl, sind rund 1000 Anträge in der Stadtverwaltung eingegangen. Ganz genau sind es 983. Das sind jetzt schon mehr als bei der jüngsten Landtagswahl. Seinerzeit gab es rund 800 Briefwähler in Hecklingen.