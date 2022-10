Hecklingen: Verzicht auf Straßenbeleuchtung abgelehnt

Hecklingen - In der Sitzung des Bau- und Ordnungsausschusses am Donnerstagabend im Hecklinger Rathaus stimmte niemand für den Vorschlag der Verwaltung, in allen vier Ortsteilen von 23 bis 4 Uhr auf eine Beleuchtung zu verzichten. Drei Räte stimmten dagegen, einer enthielt sich der Stimme.