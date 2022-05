Hecklingen: Wer kommunale Gebäude nutzt, soll Betriebskosten zahlen

Der Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen wurde früher sehr oft auch für private Feiern genutzt. Seitdem der Stadtrat die Nutzungsgebühren auf Druck der Kommunalaufsicht erhöht hat, hält sich die Vermietung in Grenzen. Hier finden auch die Ratssitzungen statt.

Hecklingen - Der vom Sachbearbeiter für Allgemeine Bauverwaltung, Chris Stein, erarbeiteten Vorlage zufolge sind im vergangenen Jahr im Jugendclub in Schneidlingen 1607 Euro an Betriebskosten aufgelaufen, im Rathaus Cochstedt waren es 15 019 Euro, für die Sporthalle und den Sportplatz Cochstedt 5197 Euro, für den Sportplatz Hecklingen 541 Euro, für den Jugendclub Hecklingen im Schlosskeller 7655 Euro, für den Sportplatz Schneidlingen 3148 Euro, für den Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen 7982 Euro, für das Mehrzweckgebäude des Männerchors Hecklingen 141 Euro und für die Jägerklause im Busch in Hecklingen 666 Euro. Kosten, die bezahlt werden müssen. Aber von wem?