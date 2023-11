Bei der nächsten Wahl des Stadtrats der Stadt Hecklingen bleibt es bei getrennten Wahlbereichen in Cochstedt, Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen.

Das Rathaus in Hecklingen - Sitz der Verwaltung für vier Ortsteile.

Hecklingen. - Bei der nächsten Kommunalwahl am 9. Juni 2024 wird es in der Stadt Hecklingen – wie seit dem Zusammenschluss der Städte Cochstedt und Hecklingen sowie der Ortsteile Groß Börnecke im Jahr 2004 – auch weiterhin vier getrennte Wahlbereiche geben. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit entschieden. Er folgte damit der einstimmigen Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses.

Somit wird der Ortsteil Hecklingen bei der nächsten Stadtratswahl wieder in zwei Bereiche geteilt. Groß Börnecke bildet einen eigenen Wahlbezirk und Cochstedt sowie Schneidlingen zusammen einen weiteren.

Die Stadtverwaltung hatte nur noch einen Wahlbereich für alle vier Ortsteile zusammen vorgeschlagen. Wenn diese Variante nicht gewollt werde, könne man auch mit dem Vierermodell leben, sagte Bürgermeister Hendrik Mahrholdt (parteilos) und fügte hinzu: „Wir können die einen oder anderen Argumente dafür oder dagegen nachvollziehen.“

Stöcker: Stadt wird geteilt

Zuvor hatte sich der SPD-Fraktionschef Roger Stöcker für einen Wahlbereich für die gesamte Stadt oder als Alternative für zwei stark gemacht. Bei letzterem wäre der Ortsteil Hecklingen zusammengefasst worden und im zweiten Bereich Cochstedt, Groß Börnecke und Schneidlingen. „Wir sollten nur einen Wahlbereich bilden, um zu zeigen, dass wir für die ganze Stadt da sind. Mit der Vierer-Variante sehe ich Probleme, denn dadurch wird die Stadt geteilt. Hecklingen darf keine geteilte Stadt sein“, sagte der Kommunalpolitiker. Er sehe und wüsste nicht, was gegen eine Zusammenlegung spreche. Jeder Stadtrat sei durch die sozialen Netzwerke bei den Wählern so bekannt, dass er aus dem gesamten Stadtgebiet Stimmen bekommen könne. Es wäre schön, wenn die Bürger die Option hätten, aus allen Stadtrats-Bewerbern der vier Ortsteile auswählen zu können, so Roger Stöcker. Er hält es nicht gerade für förderlich, wenn die Hecklinger nicht über alle Personen aus ihrem Ortsteil abstimmen können, die ihre Interessen im Rat vertreten wollen. Dadurch gehe eine Grenze mitten durch den Ort.

Hacke: Dauert noch 20 bis 30 Jahre bis zu einer Stadt

„Ich würde Dir folgen, wenn wir eine Stadt wären. Aber wir sind ein Zusammenschluss von vier Ortsteilen. Da wäre ein Wahlbereich schädlich“, sagte Hans-Peter Hacke (Wählergemeinschaft Hecklingen). Nach Einschätzung des Groß-Börnecker Kommunalpolitikers werde es noch 20 bis 30 Jahre dauern bis man von einer Stadt sprechen könne.

Auch der Fraktionschef der Linken/ASH, Wolfgang Weißbart, der auch Ortsbürgermeister von Cochstedt ist, sprach sich gegen einen Wahlbereich aus. „Es gibt Argumente, die dafür, aber auch welche, die dagegen sprechen“, sagte er. Bei einem gemeinsamen Stimmzettel für alle vier Ortsteile sehe er das Problem, dass die Cochstedter sagen, warum sollte man über die Hecklinger Kandidaten abstimmen. Das Lokale überwiege immer noch.

Wenn man jemanden nicht kenne, müsse man ihn ja auch nicht wählen, argumentierte Martin Zimmermann (SPD-Fraktion), der auch Ortsbürgermeister in Schneidlingen ist. „Ein Wahlbereich trägt dazu bei, dass die Ortsteile zusammen wachsen“, meinte er.

Muschalle-Höllbach: Ein Wahlbereich kompliziert für Kleine

Das zweifelte die Stadtratsvorsitzende und Groß-Börnecker Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (Wählergemeinschaft) an. „Für diejenigen, die unbekannt sind oder für kleine Wählergruppen ist es bei nur einem Wahlbereich komplizierter, eine Stimme zu bekommen“, sagte sie. Im Hauptausschuss sei man der Meinung gewesen, dass dann die Hecklinger die Stadt dominieren würden.

Das glauben Martin Zimmermann und Roger Stöcker nicht. Der Ortsteil Hecklingen sei derzeit nur mit acht und nach der Vereidigung des Nachrückers für Gabriele Schlichting Tobias Resch-Feid vom Aktionsbündnis Stadt Hecklingen (ASH) wieder mit neun Volksvertretern im 20-köpfigen Stadtrat präsent. Und das, obwohl Hecklingen mit rund 3375 Einwohnern über die Hälfte der Gesamteinwohner der Stadt verfügt und demzufolge eigentlich zehn Mandate haben müsste.

Zudem stimmten die Stadträte einstimmig der Berufung der Fachbereichsleiterin für Zentrale Dienste der Stadtverwaltung, Nancy Funke, als Gemeindewahlleiterin zu. Und für die Sachbearbeiterin Dorit Brandt als deren Stellvertreterin.