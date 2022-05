Hecklingens Bürgermeister will höhere Preise für Friedhöfe durchsetzen

Bekommt die Stadt Hecklingen doch noch eine neue Friedhofsgebührensatzung? Nachdem der Stadtrat dagegen votiert hat, will der Bürgermeister Widerspruch einlegen.

Hecklingen - Nach der knappen Ablehnung der neuen Friedhofsgebührensatzung durch den Hecklinger Stadtrat am 4. November will Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) einen neuen Vorstoß unternehmen. Er werde zunächst Widerspruch einlegen, kündigte der Rathauschef an. „Aus meiner Sicht war die Entscheidung des Stadtrates rechtswidrig“, fügte er hinzu.