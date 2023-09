An 365 Tagen im Jahr wird in der Gänsefurther Großküche der Staßfurter Lebenshilfe Bördeland für Kinder, Firmen und Senioren gekocht. Doch auch hier machen Inflation und steigende Energiepreise keinen Halt. Ob die Preise gehalten werden können, ist nur eine Frage der Zeit.

Küchenleiter und Koch Andreas Wagner plant die Menüs und leitet die Mitarbeiter mit Behinderung in der Großküche an. Er ist seit sieben Jahren Teil des Teams.

Gänsefurth - Schon sechs Uhr morgens steigen in der Gänsefurther Großküche der Lebenshilfe Bördeland die Küchendämpfe in die Luft. Es wird geschnitten, gebraten und gerührt. Auf dem Speiseplan steht Hausmannskost: Spinat, Ei und Kartoffeln, alternativ gibt es Chinapfanne. Insgesamt 17 Mitarbeiter arbeiten in der Speiseküche, sieben davon sind Facharbeiter, die anderen zehn Menschen mit Behinderungen. Denn die Großküche ist eine Außenstelle der Werkstätten der Lebenshilfe.