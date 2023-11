Pfarrer Arne Tesdorff überreicht nach der Zeremonie für Wilhelmine Juliane Gertrud die Taufurkunden an Eltern und Taufpaten. Der Reformationsgottesdienst am historischen Studierzimmer von Luthers Wegbegleiter Fürst Georg III. im Warmsdorfer Park war mit rund 150 Teilnehmern dieses Mal besonders gut besucht.

Warmsdorf/Hecklingen. - Über 100 Teilnehmer im Schnitt – aus allen Kirchengemeinden zwischen Hecklingen und Osmarsleben – feierten in den vergangenen Jahren immer den Regionalen Festgottesdienst vorm Warmsdorfer Studierzimmer. Jenes nutzte Fürst Georg III., ein Wegbegleiter von Martin Luther, vor rund 500 Jahren. Aber dieser Gottesdienst am Reformationstag 2023 lockte noch mal etwa 50 Menschen mehr in den von Herbst und Kirchgemeinde geschmückten Warmsdorfer Park. Das lag sicher nicht zuletzt an der angekündigten Taufe.

Ein Großteil Familie und Bekannte von Kornelius Werner war nämlich auch dabei. Denn der Pfarrer aus Hecklingen, seine Frau Anne, ihre Söhne Valentin (10) und Otto (7) feierten die Aufnahme ihrer Tochter und Schwester Wilhelmine Juliane Gertrud in die Gemeinschaft der Christen.

Kann ganz Taufpapa sein

Zur Taufe des dritten Pfarrerskindes war Amtsbruder Arne Tesdorff gebeten worden – Werners Vorgänger, der mittlerweile im vogtländischen Zeulenroda seinen neuen Wirkungsbereich gefunden hat. Der nahm den weiten Weg mit seiner Frau Gabi natürlich sehr gern auf sich, obwohl er gleich darauf wieder in seine neue Wahlheimat aufbrechen musste, weil dort das Stück „Paulus“ in Greiz auf seine Moderation wartete. „Es ist auch eine schöne Gelegenheit, alte Bekannte und Gemeindemitglieder hier wieder zu sehen“, freute sich Tesdorff über den Kurztripp nach Warmsdorf.

Die Taufe konnte schließlich Pfarrer Werner genießen und „ganz Taufpapa“ sein, wie er sagte. Dank seines Kollegen. Der scherzte wie gewohnt: „Ein Arzt muss sich ja auch nicht unbedingt selbst operieren.“

Das Fest der Taufe wurde 2023 im Bereich Nordwest des evangelischen Kirchenkreises Bernburg kaum zehn Mal gefeiert – und das liegt im allgemeinen Trend.

Für die Aufnahme in die Gemeinschaft der Christen gibt es übrigens weder eine Altersgrenze, noch eine bestimmte Jahreszeit. „Das ist immer möglich. Wir hätten auch Weihnachten Taufe feiern können“, erklärt Anne Werner mit der süßen Wilhelmine auf dem Arm, die am 9. August geboren wurde. Und Pfarrer und Vater Kornelius Werner wiederholt seinen Aufruf an Eltern oder Großeltern gern: „Wer noch einen Täufling hat, immer gern her damit!“