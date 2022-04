Hecklinger Schweinemast spendet Geld für Straße

Die Alboco GmbH, die die Schweinemastanlage in Hecklinger betreibt, beteiligt sich mit einer 1000-Euro-Spende an den Reparaturarbeiten der Zufahrtsstraße in Hecklingen.

Die Wilhelm-Bieser-Straße in Hecklingen ließ die Stadtverwaltung reparieren, weil die Fahrbahn gravierende Schäden aufwies und das gefahrlose Benutzen der Straße nach Einschätuzung der Verwaltung kaum noch möglich war. An den Kosten beteiligte sich die Alboco GmbH.

Hecklingen - Die Geschäftsführung der Schweinemastanlage in Hecklingen hat der Stadt eine Spende in Höhe von 1000 Euro zukommen lassen. „Damit möchte sich die Alboco GmbH an den Reparaturarbeiten der Wilhelm- Bieser-Straße in Hecklingen beteiligen“, sagte Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrates. Dort musste die Annahme dieser Spende beschlossen werden, was auch passierte.