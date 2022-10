Hecklinger Straße: Viel Verkehr nach Sperrung in Staßfurt

Staßfurt - Die Hecklinger Straße in Staßfurt ist zwischen Emil-Grupe-Straße und Parkstraße vollgesperrt. Schachtabdeckungen werden hier repariert. Besonders ortsansässige Autofahrer durchfahren laut einer Anwohnerin nun das Wohnviertel rund um Emil-Grupe-Straße und Parkstraße. Die engen Nebenstraßen seien derzeit viel befahren. „Das geht gar nicht nicht, irgendwann knallt es“, sagt die Anwohnerin.

Dabei ist eine Umleitung ausgeschildert. Wer am Luisenplatz Richtung Hecklingen fahren will, muss der Umleitung über Gollnowstraße, Marktstraße, Lehrter Straße folgen. Auf der anderen Seite gilt für die Autofahrer am Kreisverkehr am Salzlandcenter die gleiche Ausschilderung in der Gegenrichtung. Am Freitag soll die Hecklinger Straße laut Mitteilung des Salzlandkreises wieder voll befahrbar sein.

Die enge Emil-Grupe-Straße ist derzeit viel befahren. Foto: Enrico Joo