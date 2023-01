Hecklingerin kritisiert Müll-Ordnung im Landkreis

Was alles in die Gelbe, Blaue oder Bio-Tonne gehört, und was nicht, beschreibt unter anderem auch der Abfallkalender des Kreiswirtschaftsbetriebs vom Salzlandkreis. Der Kalender ist mit Beginn dieses Jahres nicht mehr für alle Haushalte des Salzlands in gedruckter Form verfügbar. Allerdings übers Internet schon.

Foto: Falk Rockmann