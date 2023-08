Psychotherapeutische Angebote sind rund um Staßfurt sehr rar gesät. In Atzendorf hat Nicole Schütze eine Praxis eröffnet, die in der Region ein Alleinstellungsmerkmal hat.

Atzendorf - Mitten am Tag – es ist noch früher Vormittag – brennen in der Hauptstraße 26 in Atzendorf etliche Teelichter. Im Hintergrund läuft ruhige Musik. Teppiche, eine Couch, zahlreiche Kissen, Bilder an weißen Wänden und ein Raum, der eher wie ein Wohnzimmer, als wie eine Praxis aussieht. Draußen braust es. Die Autos fahren eilig von A nach B. Es herrscht Stress. Doch ein paar Meter weiter ist für den Geist eine Hängematte aufgespannt. „Kopf, Bauch & Wir“, so nennt sich die Praxis für heilkundliche Psychotherapie und Beratung, die die 34-jährige Nicole Schütze im November 2022 eröffnet hat. Vorher war hier ein Friseur.