Hecklingen erwartet in Kürze an drei Tagen rund 1500 Besucher. Zu Auftakt ist ein Festumzug geplant.

Hecklingen l Hecklingen steht in den Startlöchern. Das große Jubiläum kündigt sich mit drei voll gepackten Tagen an. Die Organisatoren sind dafür im freudigen Dauerstress. Die heiße Phase der Vorbereitungen befindet sich dort, wo die Temperaturen der vergangenen Tage schon waren. Dabei haben sich Mitwirkende in ganz kleiner Runde jetzt getroffen, um erstmals öffentlichkeitswirksam einen Vorgeschmack zu geben, auf das was ansteht.

Und ihre Ankündigung hat es in sich. „Wir freuen uns auf alles. Es wird viel Neues zu erleben geben. Jetzt hoffen wir nur noch auf gutes Wetter und das alles läuft.“ Das sagt Nancy Priese. Sie arbeitet seit knapp einem Jahr in einem großen Organisationsteam mit. Händler, Vereine, private Leute, Gewerbetreibende, Vertreter der Stadt und des Ortes, Mitarbeiter verschiedener Einrichtungen und Verbände - aus allen Bereichen des städtischen und gesellschaftlichen Lebens der Gemeinde sind Leute darin vertreten. Viele sollen es sein. Die große Runde hat sich in den vergangenen Monaten regelmäßig getroffen, Absprachen fanden aber auch darüber hinaus im engsten Kreis statt.

Festumzug mit Kostümen geplant

Im Ergebnis ist ein Programm herausgekommen, das allerhand zu bieten hat. Im Mittelpunkt steht die erste Erwähnung des Ortes vor 1075 Jahren. Gewänder und Kostüme des Mittelalters werden daher zu sehen sein, wenn ein Festumzug zum Auftakt am Freitag, 30. August, ab 17.30 Uhr durch den Ort marschiert, der von dem Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr Cochstedt angeführt wird. Die offizielle Eröffnung findet vorher ab 15.30 Uhr in der Basilika statt mit einem Konzert und einer Engelausstellung und am Abend wird im Festzelt eine Disko gefeiert.

Der Sonnabend ist der Höhepunkt der 1075-Jahrfeier. Dazu soll sich die Straße vom Rathaus kommend bis zum roten Platz in eine Festmeile verwandeln. Auf einer Wiese soll ein großes Ritterlager mit Gauklern und Edelleuten und Ritterspielen aufgeschlagen werden. Stände reihen sich dicht an dicht, zig Vereine zeigen, was sie zu bieten haben, eine Ausstellung mit alten Hecklinger Ansichten ist zu sehen, die Feuerwehr macht mit, Schausteller und Fahrgeschäfte laden ein und vieles mehr. Es gibt ein Puppenspiel, eine Modenschau nachmittags und eine Feuershow am Abend.

Rathaus organisiert

„Wir haben versucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten, für jedes Alter so viel in Bewegung zu setzen, wie nur möglich ist“, sagt Silvia Görling. Bei ihr laufen die Fäden der Organisation im Rathaus zusammen. Sie ist froh, dass so viele Mitwirkende sich einbringen. Das zeige, dass der Zusammenhalt da ist und genau das, sei das Schöne an der Sache.

Die Freude auf das Fest steige, jetzt, da die Veranstaltung vor der Tür steht. 1500 Besucher werden für die drei Tage erwartet. Ein Sicherheitskonzept musste aufgestellt werden. Auch Bernhard Ridder vom Heimatverein bringt sich ein. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten möchten wir das Jubiläumsfest würdig feiern“, sagt er.