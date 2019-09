Aus dem Bördeland oder auch Calbe waren Hunderte Besucher beim Heimatfest in Glöthe. Der Heimatverein ist zufrieden.

Glöthe l Die Kinderchen ließen sich von Heike Schattschneider nicht zweimal bitten. Gerade hatte die 3a der Grundschule Förderstedt ihren Sanges- und Tanzauftritt beim Heimatfest in Glöthe mit Bravour hinter sich gebracht, da durften die Kids zur Belohnung in die Bonbontüte von Schattschneider greifen. „Ihr dürft auch zweimal oder dreimal reingreifen.“ Zack, gingen dutzende Kinderhände nach vorn.

Der Applaus aus dem Publikum war da noch gar nicht verklungen. Der freilich laut war. Auch weil auf dem engen Hof neben der Sporthalle der Geräuschpegel durch den fehlenden Platz sowieso am Anschlag war. Die Wuseligkeit gefällt den Veranstaltern aber. „Das macht‘s gemütlich“, sagte Mario Pape – Vorsitzender des Heimatvereins – dazu. Bis 2025 soll das Heimatfest am bekannten Platz stattfinden. „2026 haben wir dann die 800-Jahrfeier in Glöthe“, so Pape. „Vielleicht ziehen wir dann auf den Festplatz neben den Sportplatz um.“ Aus aktuellem Feieranlass eben.

Am Sonnabend nun präsentierten sich die Vereine des Ortes. Der Heimatverein mit seinen Arbeitsgruppen schritt auf die Bühne, im Jugendclub war zum Beispiel eine Ausstellung der AG Chronik zu sehen.

Bilder Sabine Rotter und Enkel Johannes (2) sind verliebt in ein Kaninchen der Rasse „kleinrex luxfarbig“. Foto: Enrico Joo



Die dreijährige Lilly aus Calbe bemalt am Stand der Zwergenklinik ihren eigenen Zwerg. Foto: Enrico Joo



Musikalisches Programm

Der Geflügel- und der Kaninchenzüchterverein waren im hinteren Teil mit Ständen vor Ort. Ab vom Schuss. Das war Absicht. Denn die Kaninchen brauchen Ruhe. „Wir sind sehr froh, uns präsentieren zu dürfen“, sagte Uwe Schulze, Vorsitzender des Kaninchenzüchtervereins G67 Glöthe. 1947 wurde dieser gegründet, derzeit hat er 16 Mitglieder. Über ein paar mehr würden sich die Kaninchenfreunde freuen.

Direkt daneben bot der Angelverein kleine Spiele für Kinder an. Diese mussten zum Beispiel mit einer Angel Flaschen angeln. Was leichter aussah, als es war.

Vorn gab es Kaffee und Kuchen und musikalisches Programm durch Pape selbst. Die 3a der Grundschule Förderstedt tanzte zu „Cordula Grün“ und später brachten der Shanty-Chor aus Schönebeck und die Güst‘ner Schotten neue Klänge nach Glöthe. Hüpfburg, Kinderflohmarkt, Kinderschminken oder ein Kinderkarussell sprachen dann auch die Kleinsten an.

Party am Abend

Abends sorgte die Partyband „Zeitlos“ in der Sporthalle für wippende Tanzflächen. „Total rührig“, nannte Ortsbürgermeister Peter Rotter die Organisatoren. Der erst 2018 gegründete Heimatverein zeigte sich rundum zufrieden. Auch dank guter Planung. „2018 hatten wir 13 Kuchen, jetzt über 30“, freute sich Organisationschefin Claudia Schröder. Acht Verrückte im Organisationsteam trafen sich seit Februar einmal monatlich, um dem Heimatfest in 2019 zum zweiten Mal Leben einzuhauchen. Was funktioniert hat.