Heizkostenzuschuss: Wer profitiert im Salzlandkreis?

Heizung auf höchste Stufe drehen? In Zeiten explodierender Kosten ist das eher nicht angebracht.

Schönebeck/Staßfurt (sl) - Ob Lebensmittel, Benzin, Strom oder Heizkosten: Die Preise sind in den zurückliegenden Monaten geradezu explodiert. Die Inflationsrate lag im Januar bei plus 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und das mitten in der Heizperiode. Die steigenden Kosten treffen vor allem jene hart, die ohnehin wenig Geld haben. Die Bundesregierung plant einen einmaligen Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Haushalte. Auch im Salzlandkreis gibt es Menschen, die Anspruch haben.