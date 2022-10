Heizung aus: Stadtrat in Staßfurt soll im Kalten tagen

Staßfurt - Sparen, sparen, sparen: So ist angesichts der Energiekrise landauf, landab das Gebot der Stunde. Das gilt aber nicht nur in den eigenen vier Wänden. Wenn am 24. November und am 1. Dezember gleich zwei Mal der Staßfurter Stadtrat im großen Sitzungssaal der Salzlandsparkasse in der Lehrter Straße zusammenkommt, muss der eine oder andere eine zweite Jacke mitnehmen. Denn bis dahin und auch an diesem Tag wird der große Saal nicht mehr benutzt und auch nicht geheizt. So hat es die Salzlandsparkasse entschieden. Das teilte die Stadt Staßfurt den Räten jetzt mit.