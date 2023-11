Staßfurt. - Bereits Richard von Weizsäcker, ehemaliger Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, wusste: „Umweltschutz ist Nachweltschutz.“ Ein Satz, den sich offenbar die Stadt Staßfurt und deren Bürgermeister René Zok sowie die Salzlandsparkasse zu Herzen genommen haben. Denn sie rufen gemeinsam für Samstag, 18. November, zu einer Aufräumaktion am Stadtsee in Staßfurt auf. „Einige Jugendliche aus dem Jugendfreizeittreff Glashaus haben ihre Unterstützung schon zugesagt“ freut sich René Zok und ergänzt: „Wir können aber noch mehr helfende Hände gebrauchen. Jeder, der mitmachen will, ist willkommen.“

Putzaktion mit Einladung zum Mittagessen

Die Putzaktion startet am Samstag ab 9.30 Uhr. Die Helfer treffen sich am „Haus am See“ (Archiv/Bibliothek in der Rathausstraße 1). Um 12 Uhr sind schließlich alle Teilnehmer zu einem Mittagessen eingeladen, gegen 14 Uhr soll der Einsatz rund um den See dann beendet sein.

Hauptsächlich soll der Bewuchs zwischen den Steinen im Uferbereich entfernt werden. Deshalb ist es notwendig, dass die Freiwilligen festes Schuhwerk tragen und nach Möglichkeit Handschuhe und eine Gartenschere mitbringen (wobei diese auch gestellt werden können). Darüber hinaus sollen – je nach Teilnehmerzahl – auch noch die Infotafeln entlang des Sees von Graffitischmierereien befreit werden, heißt es in einer Mitteilung Julia Föcklers aus dem Büro des Bürgermeisters.

Zur besseren Organisation der Putzaktion werden die Freiwilligen gebeten, ihre Teilnahme bei Anja Leidenroth unter der Telefonnummer (03925) 98 12 76 oder auch per E-Mail an Anja-Susann.Leidenroth@stassfurt.de anzumelden.