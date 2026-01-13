Hecklingens Bürgermeister Hendrik Mahrholdt zog auf dem diesjährigen Neujahrsempfang mit den Kultur- und Heimatvereinen Bilanz und wagte einen Ausblick.

Die ausgezeichneten Bürger der Stadt Hecklingen: Ingrid Engelmann (l.), Thomas Skibbe (4.v.l.), Karin Bruhne (4.v.r.) und Jörg Biedermann (2.v.r.) mit dem Bürgermeister der Stadt, Hendrik Mahrholdt (3.v.l.) und den Ortsbürgermeistern Mandy Schnur (2.v.l.), Steven Scheller (3.v.r.) und Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (r.) nach der Ehrung.

Hecklingen/Groß Börnecke - Zum zweiten Mal richteten die Kultur- und Heimatvereine Cochstedt, Groß Börnecke und Hecklingen am Sonnabendnachmittag gemeinsam mit der Stadt Hecklingen einen Neujahrsempfang im Dorfgemeinschaftshaus in Groß Börnecke aus. Daran nahmen auch der Bürgermeister der Nachbarstadt Staßfurt, René Zok (CDU), sowie Vertreter der Salzlandsparkasse, der Energie Mittelsachsen (EMS) GmbH sowie der Vereine teil. Dort stellte Bürgermeister Hendrik Mahrholdt erfreut fest: „Wir waren als Stadt im Jahr 2025 erfolgreich und darauf dürfen alle Mitwirkenden auch stolz sein.“