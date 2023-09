Zugverkehr zeitweise eingestellt Herrenloser Koffer: Bahnhof in Bernburg für mehr als eine Stunde gesperrt

Weil ein Werkzeugkoffer allein an Gleis 1 in Bernburg herumstand, musste am Sonntagabend der Zugverkehr eingestellt und der Bahnhof gesperrt werden. Erst fast zwei Stunden nach dem Fund und nach dem zwischenzeitlichen Einsatz eines Sprengstoffspürhunds konnte die Sperrung aufgehoben werden. Was die Beamten in dem Koffer gefunden haben.