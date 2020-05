Nach jeder Runde müssen Kellnerinnen wie Katja am Löderburger See schnell sein und die Tische und Stühle desinfizieren. Foto: Franziska Richter

Am Herrentag wurden Corona-Vorschriften für die wenigen geöffneten Gaststätten in Staßfurt und Umgebung zur Herausforderung.

Löderburg/Gänsefurth/Staßfurt l Nur wenige Männergruppen sind am Herrentag in Staßfurt mit dem Fahrrad unterwegs. Viele scheinen sich ins Private zurückgezogen haben, bei anderen ist Himmelfahrt sowieso eher ein Familientag. Mehr Radfahrer sind in Richtung Löderburg zu sehen.

Gäste müssen Daten ausfüllen

Am Löderburger See ist kurz vor der Gaststätte ein Absperrstrich auf den Boden geklebt. Betreiber Michael Schnock steht an der Einlasskontrolle und gibt Zettel für die Gäste-Registrierung aus. „Vier Wochen muss ich die aufbewahren.“ Bevor eine Gruppe Gäste nicht zu ihrem Tisch geführt ist, darf die nächste nicht herantreten.

Einen ganzen „Corona-Ordner“ hat Michael Schnock angelegt mit Verordnungen, Anträgen, Hygieneplan. „Auf einmal sollen wir eine Gläserspülmaschine vorhalten. Da frage ich mich, wer von den Gastronomen der Region so etwas besitzt?“ Michael Schnock und seine Kellnerinnen sind im Laufschritt unterwegs, um Tische und Stühle zu desinfizieren. Ein enormer Aufwand, aber: „Ich liebe den Löderburger See und wollte mit dem heutigen Tag einfach nur sagen: Wir sind wieder da!“

„Die Auflagen bleiben auch ab morgen genauso streng wie heute“, sagt unterdessen Diana Manzoni. Im Eiscafé Al Capone in Staßfurt hat die Betreiberfamilie damit gerechnet, dass Hygienevorschriften wie Mundschutz, Abstand und Desinfektion auf sie zukommen.

Vorschriften werden so bleiben

„Es ist anstrengend ja, aber wir haben keine Minute gezögert, den Antrag auszufüllen“, sagt Diana Manzoni. Denn es geht endlich weiter. „Der Antrag war sehr simpel und nach wenigen Tagen genehmigt“, meint die Chefin. Schwieriger sei es dagegen, manchen Gäste das Ausfüllen der Zettel nahezubringen. „Einige weigern sich und verweisen auf den Datenschutz, die müssen wir dann leider wegschicken.“

Im Hecklinger Raum hatte keine einzige Gaststätte an Herrentag geöffnet, in der Egelner Mulde und in Saale-Wipper jeweils drei. Vielen Betreibern war der bürokratische und praktische Aufwand für die Vorschriften zu groß.

Das Ordnungsamt war unterwegs und kontrollierte.