Hilfe aus Brumby für Ukraine-Flüchtlinge

Brumby - Er war stets gern in Kiew. Seit sechs Jahren immer mindestens einmal im Jahr. Wenn Samuel Eggebrecht jetzt die Fernsehbilder sieht, könnten ihm die Tränen kommen. Der Brumbyer hat Freunde in der Ukraine. Und weiß von ihnen, dass die russischen Panzer immer näher an die Hauptstadt heranrücken. „Die Explosionen werden immer lauter.“ Dabei sei das Land eigentlich so schön, die Menschen unheimlich gastfreundlich. Der Krieg hat alles verändert.