Das historische Foto zum Heimaträtsel in dieser Woche suchte die Kurze Straße in Hecklingen. Foto: Bachmann

Die Wanne ist voll, hieß es früher in der Kurzen Straße in Hecklingen. Leser erinnern sich an die Einrichtung mit mehreren Badezimmern.

Hecklingen l Bernd Meinecke aus Hecklingen schreibt, dass das gesuchte Haus im Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkrieges errichtet wurde. „Daran erinnern die abgebildete Inschrift und Figuren“, schreibt er. und erklärt, dass es sich bei dem Gebäude um das sogenannte ehemalige „Armenhaus“ in Hecklingen, Kurze Straße 31, handelt. Mittlerweile sei das Objekt zu einem Wohnhaus umgebaut. In der zweiten Etage wohnte unser Leser früher. Er hat sich gefreut, das Foto zu sehen und berichtet, dass er als Kind mit seinen Eltern und Geschwistern in den 1970er und 1980er Jahren in den Räumen hinter dem von links abgebildeten dritten Fenster wohnte. Auch andere Familien hätten damals dort eine Bleibe gehabt. In den ersten Jahren als die Familie dort einzog, erinnert sich Bernd Meinecke, dass vor allem viele ältere Frauen, die allein waren, dort ein Zuhause hatten. „Zum Teil handelte es sich bei den ‚Wohnungen‘ nur um einzelne Räume. Vier Toiletten befanden sich jeweils eine Treppe tiefer“, schildert der Hecklinger seine Gedanken.

Auch Renate Duwald hat das Bild erkannt. Sie schreibt richtig: „Das abgebildete Haus befindet sich in der Kurzen Straße in Hecklingen.“ Renate Duwald spricht außerdem an, was andere Teilnehmer des Rätsels ebenfalls wussten. Es geht darum, dass sich hinter dem gezeigten Objekt früher die sogenannte Hecklinger „Badeanstalt“ befand. Das war aber kein Schwimmbad, sondern eine Einrichtung mit vielen Badewannen. „Früher war dort ein Warmbad; das heißt mehrere Badezimmer. Für eine Mark war ein Bad möglich“, weiß Renate Duwald

Bernd Meinecke hat das auch geschrieben. Er kann ergänzen, dass sich die „Badewannen-Einrichtung“ hinter dem Haus zwischen Nummer 31 und Nummer 32. Das sei das sogenannte „Warmwasserbad“ für Hecklingen gewesen. Michael Markwald hat ebenfalls die Kurze Straße richtig erkannt. „Im Haus davor war ein öffentliches Badehaus“, kann er gleichfalls mitteilen.

Bilder In dem Haus, das sofort ins Auge fällt, sind heute Wohnungen. Foto: Nora Stuhr



Daneben befand sich früher eine Badeanlage. Foto: Bachmann



Schließlich schreibt unsere Leserin Alexandra Schließer aus Hecklingen: „Das Bild zeigt die Kurze Straße in Hecklingen. Früher waren dort eine Badeanstalt und ein Frisör. Heute wurden die Häuser zu Wohnzwecken ausgebaut.“

Zwei weitere Einwohner haben am Mittwoch gleich nach der Veröffentlichung des historischen Bildes, das früher als Motiv wohl auf einer Postkarten abgedruckt war, zum Telefon gegriffen.

Rolf Arnhold kann was zu jedem Haus sagen, was zu sehen ist. Er nennt die Hausnummer und erklärt sofort, was dort früher war und wer dort wohnte. Viele Namen hat Arnhold, der in der Straße selbst auch wohnt, parat. „Das Haus mit der Nummer 31 wurde für die gefallenen Söhne des ersten Weltkrieges gebaut“, erzählt er. Die Inschrift über der Tür erinnere noch heute daran.

„Daneben kommt das Armenhaus beziehungsweise die Badeanstalt.“ Diese sei auf dem historischen Foto aber nicht abgebildet, meint er. Das Haus, in dem er noch heute lebt, hat er in er 1950er Jahren mit Walter Knust gebaut, erzählt er. Dann zog er 1961 als damals 22-Jähriger ein. Noch heute im Alter von 86 Jahren wohnt er hier.

Karin Stöcker aus Hecklingen hat angerufen. „Das ist das Armenhaus in der Kurzen Straße“, meint sie. Das Objekt sei zum Gedenken an die gefallenen Soldaten des 1. Weltkrieges erbaut worden. „Daneben hat sich die Mangel befunden“. Dorthin habe man zur „Rolle“ immer seine Wäsche zum Bügeln gebracht, also Bettlaken oder große Tischdecken. „Vorn an der Ecke ist das Haus von Lallecke mit Lebensmittelverkaufsstelle. Davor in dem Haus war ein Stellmacher. Bis in die 1970er Jahre war er noch.“ Auch Karin Stöcker berichtet vom Wannenbad. Das muss ihrer Erinnerung nach bis in die 1980er Jahre existiert haben. Dann wurde es geschlossen. Gewinner des Heimaträtsels dieser Woche ist Bernd Meinecke. Ihm wird ein kleiner Veranstaltungsgutschein zugeschickt.