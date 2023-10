Welche Maßnahmen im Salzlandkreis und in Sachsen-Anhalt gegen Hitze, Dürre oder Starkregen in den Schubladen liegen.

Staßfurt/Bernburg - Das Fazit wurde schon gezogen, als der Oktober noch gar nicht zu Ende war. „Der Monat geht deutlich zu mild zu Ende“, schrieb das Wetter-Portal wetter.com vor wenigen Tagen. Und davor ging der September als wärmster September seit Wetteraufzeichnungen in die Geschichte ein. Extreme nehmen zu, der Klimawandel ist im Gange. Das macht sich nicht nur an hohen Temperaturen mit Hitze und Dürre, sondern auch an Starkregenereignissen und Hochwasser bemerkbar. Doch wie gut sind Kommunen auf solche Szenarien eigentlich vorbereitet und wie gut ist der Salzlandkreis?