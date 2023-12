Feuerwehr im Einsatz Hochwasser und Feuer - Keine ruhige Weihnacht in Staßfurt und Cochstedt

Nach Sturm und Regen vor Heiligabend halten Alarmstufen an der Bode in Staßfurt und ein Brand in Cochstedt Einsatzkräfte über die Weihnachtsfeiertage auf Trab.