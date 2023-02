Wie die Kita- und Hort-Landschaft in der Stadt Staßfurt und ihren Ortsteilen bis 2030 aussehen soll, sagt ein Konzept, welches nun zum Beschluss geführt wird.

Höchste Priorität für Kita Löderburg und Bergmännchen in Staßfurt

Das Haus des Handwerks, Nachbarobjekt der Goethe-Grundschule in Staßfurt, wird im Bedarfs- und Entwicklungskonzept für Kindertagesstätten als Hortstandort in Erwägung gezogen.

Staßfurt/Löderburg - Die Kindertagesstätten Zwergenland Löderburg und Bergmännchen Staßfurt stehen an vorderster Stelle. So sieht es zumindest der Entwurf der seit zwei Jahren diskutierten Bedarfs- und Entwicklungsplanung für die Kindertagesstätten in der Stadt Staßfurt vor, die den Zeitraum bis 2030 umfassen soll.