Seit vielen Jahren ist die Schulabbrecherquote in Sachsen-Anhalt konstant hoch. Auch im Salzlandkreis gibt es jedes Jahr eine dreistellige Anzahl an Jugendlichen ohne Schulabschluss.

Hohe Quote bei Schulabbrechern in Staßfurt und im Salzlandkreis

Staßfurt - Jede Woche bringt der Schüler eine neue Krankschreibung vorbei. Schon seit Februar geht er nicht mehr zur Schule. Die Mutter hat ihn aufgegeben, kriegt ihn nicht mehr aus dem Bett. „Schon Anfang des Schuljahres hatte sich abgezeichnet, dass der Schüler keine Lust mehr auf Schule hat. Seit den Halbjahreszeugnissen kommt er gar nicht mehr“, sagt Verena Frank, Schulleiterin der Gemeinschaftsschule und Sekundarschule „Hermann Kasten“ in Staßfurt. Der Jugendliche wird die Schule abbrechen, sie ohne Abschluss verlassen. Ein Einzelfall sei das, meint Frank. Immer mal wieder gebe es solche Fälle an der Kasten-Schule in Staßfurt.